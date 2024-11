Il Genoa vince nella nebbia di Parma: decide Pinamonti, debutta Balotelli

Successo pesantissimo per il Genoa nel posticipo del lunedì dell' 11ª giornata di Serie A , che ha visto la squadra di Gilardino passare per 1-0 al Tardini contro il Parma . Tre punti vitali, che portano la firma del bomber rossoblu Pinamonti nel giorno del debutto di Mario Balotelli , entrato in campo nel rovente finale.

Parma-Genoa 0-1: cronaca, tabellino e statistiche

Vittoria cercata, Pinamonti decisivo

È una vittoria meritata quella del Genoa, che è arrivato in Emilia con la voglia di ritrovare quel successo che mancava da agosto. La squadra di Gilardino ha aggredito il Parma sin dalle prime battute e ha finito per dominare alla distanza. Già nel primo tempo erano stati gli ospiti i più pericolosi, al netto della punizione a due sprecata da Mihaila per gli emiliani. Nella ripresa la supremazia genoana si è fatta anche più marcata e Pinamonti, dopo aver fatto tremare il montate della porta difesa da Suzuki, firma il gol partita, ribadendo in rete la respinta dell'estremo difensore dei ducali sulla conclusione di Ekhator.

L'esordio di Balotelli

Dopo il vantaggio firmato da Pinamonti, Balotelli era stato il primo ad esultare, festeggiando Ekhator, autore del tiro da cui poi è scaturito il gol. Supermario si stava scaldando e di lì a poco è tornato a calcare ufficialmente i campi della Serie A, facendo il suo ingresso all'86' al posto di Badelj. Momento difficile della gara, con il Parma che ha tentato l'arrembaggio finale e Balotelli non si è risparmiato, andando a gestire e smistare un paio di palloni spalle alla porta e rientrando a dar man forte ai suoi. Immancabile il primo cartellino giallo, rimediato in pieno recupero per un intervento falloso in un raddoppio di marcatura, o forse per le proteste seguite alla decisione del direttore di gara.

