Venezia-Parma 1-2: Bonny lancia Pecchia, ottavo ko per Di Francesco

VENEZIA - Colpo esterno del Parma nel match delle ore 15 che apre il sabato della 12ª giornata di Serie A . Allo stadio ' Penzo ' la squadra di Pecchia vince 2-1 in rimonta sul Venezia , a cui non basta l'acuto di Nicolussi Caviglia . Valeri e Bonny regalano a Pecchia una vittoria che mancava dal 24 agosto (seconda giornata, 2-1 al Milan), la prima lontano dal ' Tardini '.

Serie A, la classifica

Valeri risponde a Nicolussi Caviglia

Primo tempo ricco di emozioni al 'Penzo' con i padroni di casa avanti già al 5': traversone di uno scatenato Oristanio dalla destra, Hainaut la devia di testa anticipando Busio ma la palla arriva a Nicolussi Caviglia che si coordina e calcia di destro all'angolino. Il gol del vantaggio esalta il Venezia che crea un altro pericolo con Oristanio all'8', la cui conclusione da 40 metri si spegne però sul fondo. Il Parma non sta a guardare e al 17' arriva il pareggio: corner corto di Man per Valeri che dai 25 metri lascia partire una conclusione potente e velenosa che si insacca all'angolino basso dove Stankovic non può arrivare. La squadra di Pecchia ci prova con Benedyczak al 28' (palla di poco fuori), la formazione di Di Francesco risponde al 35' con l'inserimento di Haps che, solo davanti a Suzuki, calcia anziché servire Pohjanpalo tutto solo in area.

Bonny decide la sfida del 'Penzo'

Nel secondo tempo Pecchia inserisce Charpentier al posto di Benedyczak. L'ex attaccante del Frosinone recupera un buon pallone al 56' ma il suo tiro viene murato da Idzes. La risposta del Venezia arriva al 62' con Busio che confeziona un traversone dalla sinistra per Pohjanpalo, anticipato da un'attenta uscita alta di Suzuki. Il capitano del Venezia trova anche il gol del 2-1 due minuti dopo con un bel diagonale ma la rete viene annullata per fuorigioco. Il 68' è il minuto della svolta: Suzuki salva il risultato con un'uscita provvedenziale su Oristanio e sul ribaltamento di fronte il gol lo trova il Parma. Sohm parte palla al piede e serve Man, la cui conclusione viene respinta da Stankovic: sul pallone si avventa il neoentrato Bonny che porta in vantaggio i ducali. L'arrembaggio del Venezia nel finale produce solo due colpi di testa, di Pohjanpalo e Gytkjaer, entrambi neutralizzati da Suzuki. Festa Parma al 'Penzo': i ducali salgono a quota 12 punti, il Venezia di Di Francesco incassa invece l'ottava sconfitta stagionale, la seconda consecutiva, e resta inchiodato all'ultimo posto, in coabitazione con il Monza, a 8.

