Milan-Genoa 0-0: festa macchiata, San Siro contesta i rossoneri

MILANO - Delude ancora il Milan . Nel posticipo domenicale della 16esima giornata di Serie A , la squadra di Fonseca non va oltre lo 0-0 casalingo con il Genoa nel giorno delle celebrazioni per il 125° anniversario del club rossonero.

Chukwueze sfiora il vantaggio

Fonseca esclude Theo Hernandez dall'undici titolare (al suo posto lo spagnolo Jimenez) e schiera il 17enne Liberali a supporto di Abraham, affidando a Leao la fascia da capitano. Primo tempo frizzante a San Siro con il Genoa che resiste alla voglia di rivalsa del Milan: prima Emerson Royal impegna Leali che si rifugia in corner, poi Abraham spedisce a lato su invito del solito, ispirato, Reijnders. La squadra di Fonseca alza i giri del motore e reclama un calcio di rigore dopo il contatto in area tra Vogliacco e Liberali: l'arbitro Guida lascia correre. I rossoneri premono sull'acceleratore, sfiorando il gol del vantaggio con Chukwueze: sul traversone di un ottimo Jimenez, il nigeriano non trova la porta rossoblù da buona posizione.

Morata spreca due ghiotte occasioni

A inizio ripresa Fonseca inserisce Morata al posto di Abraham e i rossoneri si rendono più pericolosi nell'area di rigore genoana: traversone di Chukwueze e colpo di testa di Emerson Royal, parato da Leali. Al 62' Camarda prende il posto di Liberali e proprio l'attaccante classe 2008, due minuti dopo, ci prova di testa ma il tentativo, debole, non impensierisce un attento Leali. Il Genoa prova a pungere in contropiede i rossoneri che sfiorano il gol dell'1-0 in due occasioni con Morata: imbeccato da Reijnders, lo spagnolo spedisce di poco a lato con il mancino (76') poi colpisce la traversa a pochi passi dalla porta a Leali battuto. L'ex Real Madrid e Juve ci riprova all'88' ma la sua conclusione viene deviata dalla difesa rossoblù. Un minuto dopo brivido per i tifosi rossoneri: retropassaggio sanguinoso di Thiaw per Maignan che, per fortuna del difensore tedesco, riesce ad arrivare sul pallone e a mandarlo fuori dall'area. Finisce qui: il Milan, fischiato nel finale dai tifosi rossoneri, è ottavo a quota 23 punti. Buon punto fuori casa per il Genoa di Vieira che sale a 16, a pari merito con Roma e Lecce e a +2 sulla zona retrocessione.

