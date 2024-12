Atalanta-Empoli: dove vederla in tv, orario e formazioni

L' Atalanta di Gian Piero Gasperini ospita l' Empoli di Roberto D'Aversa in occasione della sfida valida per la 17esima giornata di Serie A . La Dea, in testa alla classifica all'alba di questo weekend, arriva dal 6-1 di coppa contro il Cesena di Mignani, mentre i toscani sono reduci dal ko interno con il Torino di Vanoli, che verrà ricordato per l'eurogol di Che Adams .

Atalanta-Empoli, l'orario

Atalanta-Empoli andrà in scena oggi, domenica 22 dicembre, alle ore 18 al "Gewiss Stadium" di Bergamo.

Dove vedere Atalanta-Empoli in diretta tv

Atalanta-Empoli sarà trasmessa in diretta su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. L'app di DAZN è disponibile su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi come PlayStation, XBox e TIMVISION Box.

Dove vedere Atalanta-Empoli in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.