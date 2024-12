Bologna-Verona finisce 2-3: Dominguez show non basta al Dall'Ara

BOLOGNA - Benjamin Dominguez show al Dall'Ara. L'argentino, 21 anni, realizza una doppietta da stella ma il Bologna perde con il punteggio di 3-2 contro il Verona nel posticipo del lunedì di Serie A, anche a causa di un rosso per Pobega e dello sfortunato autogol di Castro al minuto 88. Oltre ai due gol, il baby ha messo in mostra la sua classe tra dribbling e tiri velenosi. Infatti, è anche andato a un passo dalla tripletta. Con sconfitta il Bologna resta al settimo posto a quota 28 punti mentre il Verona è fuori dalla zona rossa con 18 punti, come il Como e il Parma.

Bologna-Verona 2-3: cronaca, tabellino e statistiche

Bologna beffato dal Verona

Al 20' il Bologna mette la freccia: Dominguez salta due uomini nello stretto e batte Montipò sul primo palo, 1-0. Ma il Verona, dopo aver rischiato grosso (palo), non si arrende e prima del riposo ribalta il risultato (1-2) grazie ai gol di Sarr e Tengstedt. A inizio ripresa i padroni di casa restano in dieci: Pobega assesta una gomitata al volto a Duda a palla lontana e l'arbitro estrae il cartellino rosso per il centrocampista. Una mezzata per l'undici di Italiano. Finita? Neanche per sogno. Perché Dominguez guadagna una punizione dal limite, la batte Odgaard che colpisce il palo, ma l'argentino corregge il tiro in rete per il pareggio (2-2). Nel finale il colpo del ko firmato dal Verona: la punizione di Duda, infatti, trova la deviazione di Castro che realizza l'autogol del 2-3 nella porta di Skorupski.