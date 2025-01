Il giudice sportivo squalifica Thiago Motta e Vanoli: la decisione dopo Torino-Juve

Arriva la decisione del Giudice Sportivo dopo la 19esima giornata di Serie A. Gli occhi erano comprensibilmente puntati su quanto successo in Torino-Juve con la forte discussione tra i due allenatori , Vanoli e Thiago Motta , dopo l'intervento di Savona ai danni di Karamoh. Entrambi sono stati squalificati per una giornata.

Torino-Juve, la decisione del Giudice Sportivo contro Vanoli e Thiago Motta

Queste le motivazioni del Giudice Sportivo per quanto riguarda la squalifica contro Thiago Motta e Vanoli: "Squalifica per una giornata effettiva di gara per avere, all'11° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, affrontato l’allenatore della squadra avver saria causando un alterco; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale". Il Giudice Sportivo ha utilizzato le stesse parole per motivare entrambe le squalifiche. Vanoli salterà la trasferta di Firenze, mentre Thiago Motta non sarà in panchina per il recupero della sfida contro l'Atalanta.

Giudice sportivo: le altre decisioni

Oltre alle sanzioni per Thiago Motta e Vanoli, il giudice sportivo ha decretato la squalifica per una giornata per Tchaouna della Lazio: "Doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario".

Inoltre, sanzioni di tremila euro per il Torino in seguito al lancio di un fumogeno e di tre bottigliette nel recinto di gioco da parte dei suoi sostenitori. Duemila euro per la Juventus per il lancio di un petardo da parte dei suoi tifosi, mille e cinquecento euro alla Roma per il lancio di un fumogeno.