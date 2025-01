Milan, Theo e Leao firmano la rimonta contro il Como

Il Milan vince 2-1 in rimonta contro il Como , regalando i primi tre punti in Serie A a Conceiçao e portandosi al settimo posto, a una lunghezza dalla Fiorentina. Meglio la squadra di Fabregas nel primo tempo al Sinigaglia, con Strefezza e Diao che mettono in seria difficoltà la difesa rossonera, travolta dalla pressione ultra-offensiva dei padroni di casa. Nel mezzo, un’iniziativa interessante di Leao , con Reijnders e Morata che graziano Butez , reattivo nell’occasione. All’intervallo, il Milan va negli spogliatoi con due brutte notizie: il giallo pesante incassato da Morata e il nuovo infortunio muscolare di Pulisic .

Milan, tre punti in rimonta contro il Como: Theo e Leao decisivi

Nella ripresa Conceiçao opera tre cambi, ma la musica non cambia e i padroni di casa vanno in vantaggio con Diao (60'), a segno alla prima da titolare in Serie A dopo l'arrivo nel mercato di gennaio dal Betis. Passano dieci minuti e i rossoneri trovano prima il pareggio con un tiro rocambolesco di Theo Hernandez (71'), poi completano la rimonta con Leao (76'), messo a tu per tu con Beutez da un passaggio illuminante di Abraham.