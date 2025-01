Incredibile, Fiorentina e Inter si sfideranno due volte in quattro giorni

MILANO - La Lega Serie A ha deciso le date dei recuperi delle partite di campionato che verranno disputate nel mese di febbraio. La sfida Fiorentina-Inter, programmata l'1 dicembre e interrotta al 16’ del primo tempo per il malore di Edoardo Bove - e successivamente sospesa dal direttore di gara - riprenderà giovedì 6 febbraio 2025 alle ore 20.45. Al Franchi si giocheranno i restanti 29 minuti del primo tempo e l’intera ripresa: il risultato al momento della sospensione era fermo sullo zero a zero.