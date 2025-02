Bologna-Como: dove vederla in tv, orario e formazioni

Bologna-Como, la cronaca

In attesa di recuperare la partita con il Milan di Conceiçao, il Bologna riparte dall'ottavo posto e dai suoi 34 punti, a -2 dalla Fiorentina e con la possibilità di agganciare momentaneamente la Juventus di Thiago Motta. Una volta chiusa l'esperienza in campo internazionale, con il prestigioso pareggio di Lisbona, gli emiliani possono concentrarsi esclusivamente sul campionato e sulla rincorsa alla zona Europa, ampiamente alla portata dei ragazzi di Vincenzo Italiano. Per farlo, però, è necessario battere il Como di Cesc Fabregas, in crescita anche grazie ai tanti innesti di gennaio. Una squadra parzialmente rivoluzionata dal mercato, che ha alzato il proprio tasso tecnico e non ha nessuna intenzione di lottare per la salvezza fino all'ultima giornata. Ora, serve trovare continuità. La terzultima casella, peraltro, è lontana solo due punti, con il Lecce di Giampaolo che ha vinto lo scontro diretto con il Parma e ha scavalcato Cutrone e compagni nell'anticipo del venerdì. Ultimo appuntamento con il mercato aperto per ambo le formazioni, chiamate a consolidare fiducia ed ambizioni dopo i passi falsi dello scorso weekend.