Dove vedere Cagliari-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario

Dopo aver chiuso la sua fase campionato in Europa League, in testa alla classifica generale, la Lazio di Marco Baroni si rituffa in Serie A per difendere il quarto posto e tenere il passo di Fiorentina e Juventus, uscite vittoriose dai rispettivi confronti con Genoa ed Empoli. Trasferta non facile per i biancocelesti, chiamati a far visita ad un Cagliari bisognoso di punti salvezza. Rendimento altalenante della squadra allenata da Davide Nicola, attualmente ad una sola lunghezza di distanza dalla zona retrocessione, rappresentata dal Parma di Fabio Pecchia.