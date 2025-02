L’Abisso dell’arbitraggio  

Il Parma ha meritato la vittoria, e questa è la premessa. Chivu l’ha giocata con intelligenza e tanto senso pratico, abbassandosi fino alla porta di Suzuki (10 uomini in 25 metri), ripartendo quando diventava inevitabile e invitando un Bologna grigio fumo a sbattergli continuamente contro: i centrali difensivi di Italiano, Lucumi e Beukema, si sono ritrovati spesso a fare i meneurs de jeu.: ha solo concesso un rigorino che a settembre era rigore e a ottobre no, a novembre sì e a gennaio no, a febbraio sì. E intorno all’ora di gioco, sull’1-0, non ha mostrato il secondo giallo (irrinunciabile) a Cancellieri che ne avrebbe comportato l’espulsione.Un errore grave più tre quarti di magagna per Abisso sono un bilancio positivissimo: di solito fa molto peggio.