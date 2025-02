Dove vedere Roma-Monza in tv? Dazn o Sky, orario

Dopo il passaggio dei playoff di Europa League, la Roma torna in campo: all'Olimpico arriva il Monza. I giallorossi hanno la possibilità di accorciare e rosicchiare punti importanti al gruppone davanti per quantomeno tornare a lottare per un piazzamento europeo. Ranieri però, come per la gara di ritorno contro il Porto, non avrà a disposizione Dovbyk. La squadra di Nesta, nella scorsa giornata, è tornata a fare punti dopo quattro sconfitte consecutive che l'hanno fatta sprofondare sempre più ultim. Ora tra la salvezza diretta e il Monza ci sono nove punti di distacco.