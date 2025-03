Dove vedere Inter-Monza in tv? Dazn o Sky, orario

Il sabato della ventottesima giornata di Serie A si chiuderà a San Siro. L'Inter, in mezzo alle due gare di Champions League contro il Feyenoord (mercoledì in Olanda è arrivato il successo per 2-0), ospita il Monza di Nesta, alla ricerca di punti fondamentali per continuare a sperare nella salvezza. Per la squadra di Inzaghi l'occasione è quella di allungare momentaneamente sul Napoli, impegnato domenica in casa contro la Fiorentina.