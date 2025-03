Serie A, il giudice sportivo ferma cinque giocatori per un turno

ROMA - Il giudice sportivo di Serie A Gerardo Mastrandrea ha squalificato cinque giocatori - tutti per un turno - al termine della 28ª giornata di Serie A. Si tratta di Nicolas Valentini (Verona), espulso nell’ultima partita della formazione scaligera. Una giornata di squalifica anche per Hassane Kamara (Udinese), Simon Solomon Sohm (Parma), Alessandro Vogliacco (Parma) e John Yeboah (Venezia), tutti diffidati e sanzionati - nell’ultima giornata disputata - con il quinto cartellino giallo del campionato. Il giudice sportivo ha registrato anche la quarta sanzione disciplinare per Matias Vecino (Lazio), Alessandro Deiola (Cagliari) e Ismael Payero (Udinese): per i tre giocatori è scattata la diffida.