'Var a chiamata', c'è l'apertura dell'Aia: "Ma prima dobbiamo cambiare il protocollo" 

"Parola a Ifab, Uefa e Fifa"

Il numero uno dei fischietti nostrani è pronto a perorare la causa di tanti allenatori, che chiedono di poter intervenire nei processi decisionali che portano alla revisione delle immagini al monitor, ma chiarisce che non si tratta di una svolta che avverrà automaticamente con il consenso delle parti: "Innanzitutto, l'Ifab dovrà approvare tutte le aperture che la Figc ha chiesto per la Serie C e la Serie A femminile, poi eventualmente anche per la Serie D. Poi vedremo UEFA e FIFA se approveranno le richieste della FIGC. Le squadre e soprattutto l’AIA hanno voglia di affidarsi alla tecnologia per cercare di limitare quanto più eventuali errori arbitrali".