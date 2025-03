Candreva si ritira con un lungo messaggio social: "È arrivato il momento, ma ci vediamo presto"

Antonio Candreva ha deciso di ritirarsi. Lo ha fatto pubblicando una lettera di addio al calcio, letta in un video che ritrae l'ex calciatore a San Siro, stadio nel quale ha giocato nel corso della sua parentesi all'Inter. Il classe 1987 era rimasto svincolato al termine della scorsa stagione . Al termine del video, però, Candreva ha annunciato come il suo futuro sarà nel calcio: "Un nuovo punto di partenza, ci vediamo presto ".

La lettera di Candreva

"Caro calcio, oggi è uno dei giorni più importanti della mia vita". Inizia così il messaggio di Antonio Candreva. "E' arrivato il momento di salutarti, qui a San Siro, nella scala del calcio, dove ho giocato la mia ultima partita. Trent'anni fa è iniziato il mio viaggio con te, tra gioie e dolori, sacrifici e vittorie e di sicuro tante emozioni. Ho vissuto il mio sogno, la mia passione". Quindi, il messaggio sul futuro: "Non lo considero un addio, ma solo un nuovo punto di partenza. Grazie calcio, ci vediamo presto".

I numeri di Candreva in carriera

Antonio Candreva ha giocato 502 partite in Serie A con le maglie di Udinese, Livorno, Juventus, Cesena, Lazio, Inter, Sampdoria e Salernitana, segnando 85 gol e servendo 100 assist. Nel 2013 è arrivata la vittoria della Coppa Italia con la maglia della Lazio, in finale contro la Roma. Un evento che è stato ricordato proprio dal club biancoceleste, attraverso un post sui social ritraente il giocatore che bacia proprio la coppa: "Ti auguriamo il meglio per il ritiro". Ha indossato la maglia della Nazionale 54 volte, segnando 7 gol. Ha preso parte alla Confederations Cup del 2013, arrivando terzo con gli azzurri, al mondiale del 2014 e agli Europei del 2016.