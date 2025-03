Fiorentina e Gasperini, un "amico" in tribuna

Un occhio in campo e uno in tribuna. Eventualmente, per evitare traumi oculari, basterebbe aggiungere un paio di telecamere alle quattromila che già seguono le partite. Un paio concentrate verso la cabina-bunker in cui Gasperini seguirà Fiorentina-Atalanta, cabina perché è squalificato e non può stare in panchina, bunker perché servirà un luogo protetto, molto protetto, rispetto alle gradinate, dove lo stanno aspettando da un a