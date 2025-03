Dove vedere Fiorentina-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario

Allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze si sfidano Fiorentina e Atalanta, alla ricerca di punti importanti per alimentare ambizioni europee e speranze scudetto. Orfana dello squalificato Ederson e senza Gasperini in panchina, la Dea è chiamata a riscattare il ko interno con l'Inter di Simone Inzaghi, saldamente in testa alla classifica dopo il successo di Bergamo. Momento positivo per la viola di Raffaele Palladino, che ha battuto l'ultima Juve di Thiago Motta prima della sosta per le nazionali e ha intenzione di rimanere agganciata al treno per l'Europa che conta.