Scudetto: c'è solo Inter-Napoli. Perché l'Atalanta si è arresa

È ufficiale: a otto giornate dalla fine, lo scudetto è diventato un affare esclusivo di Inter e Napoli. La prima sconfitta esterna dopo sette mesi ha segnato la resa incondizionata dell'Atalanta, autoeliminatasi dalla corsa tricolore sotto i colpi dello scatenato Kean, al ventitreesimo gol stagionale (15 in campionato, 4 in Conference, 1 in Coppa Italia, 3 in Nazionale) e di una prova inopin