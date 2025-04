Roma-Juve, la partita sarà trasmessa in chiaro: dove vederla  

Roma-Juventus sarà la gara di cartello del prossimo turno di Serie A. All'Olimpico la formazione di Claudio Ranieri proverà a continuare a inseguire le zone più alte della classifica, mentre Tudor vuole conquistare il secondo successo in altrettante partite sulla panchina bianconera. Spettacolo assicurato: il posticipo del 31esimo turno di campionato, in programma domenica alle 20:45, sarà fruibile a tutti: la partita sarà trasmessa in chiaro su DAZN .

Roma-Juve sarà visibile a tutti

"L’AS Roma esprime la sua soddisfazione per la trasmissione gratuita, in chiaro, su DAZN della partita Roma-Juventus. Il supporto incrollabile dei nostri tifosi, sia dall’Olimpico sia da casa, è da sempre il cuore pulsante del nostro Club. Forza Roma!". Così la Roma ha annunciato la novità attraverso un comunicato ufficiale. La sfida, in programma domenica 6 aprile alle 20:45, sarà visibile a tutti, anche a coloro i quali non possiedono un abbonamento DAZN.