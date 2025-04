Ten Hag avvistato a Roma: atteso all'Olimpico per la sfida con la Juve. Non c'entrano le voci sul futuro allenatore

Ten Hag è stato avvistato a Roma, è atteso all'Olimpico per la sfida con la Juve, ma non c'entrano le voci sul futuro allenatore dei giallorossi. Il tecnico olandese, esonerato lo scorso 28 ottobre dal Manchester United e sostituito dal portoghese Ruben Amorim, dopo un periodo da traghettatore per van Nistelrooy, assisterà dal vivo al match tra giallorossi e bianconeri, valido per la trentunesima giornata di Serie A.