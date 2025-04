VERONA - Il Verona regala un tempo, approccia in maniera leggera, affonda i colpi soltanto nel finale senza riuscire a scardinare il fortino del Genoa. Al Bentegodi arriva un pareggio senza reti dopo una partita in cui i padroni di casa avrebbero meritato di più, quantomeno per il gioco espresso in campo. Il Genoa porta avanti una prestazione avara di gioco e di occasioni, la squadra di Vieira si limita a controllare gli avversari correndo diversi rischi disinnescati da un ottimo Leali .

Verona-Genoa, la partita

La partita del Bentegodi non regala particolari sussulti, l’unica vera emozione del primo tempo è di marca veronese, con il colombiano Mosquera che controlla e batte a rete trovando una pronta risposta con i piedi da parte del portiere Leali. Nella ripresa la formazione scaligera è più intraprendente: il Genoa concede qualcosa di troppo in mezzo al campo, e i padroni di casa provano ad approfittarne. Mosquera in avvio di ripresa torna a minacciare la porta genoana con un destro che non trova il bersaglio. Poco dopo il colombiano cerca una deviazione sotto porta, Leali si salva come può, ma serve l’intervento decisivo di Vasquez per togliere dalla porta una conclusione di Livramento. Poco dopo l’attaccante capoverdiano approfitta di uno svarione difensivo dei rossoblù e supera Leali con un pallonetto, ma Vasquez salva ancora. Il Verona cerca l’assalto finale, Leali si supera sull’ennesimo tentativo di Mosquera e sulla conclusione ravvicinata di Ghilardi. Nel recupero ci prova anche Kastanos, ma il tiro dell’attaccante cipriota non trova il bersaglio.

Verona-Genoa, cronaca, statistiche e tabellino