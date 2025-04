Italiano e Farris, rissa sfiorata a bordo campo: "Che c... vuoi?". L'arbitro interviene e caccia entrambi

Doppia espulsione in Bologna-Inter , ma dalla panchina. Rosso per Vincenzo Italiano e Massimiliano Farris , vice allenatore di Inzaghi, protagonisti di un siparietto che non è passato inosservato. A segnalare il battibecco il quarto ufficiale, con l'arbitro Colombo che ha deciso di espellerli. All'uscita dal campo, ovazione della curva rossoblù per l'ex Fiorentina.

Bologna-Inter, espulsi Italiano e il vice di Inzaghi

Rosso per Italiano e Farris in avvio di secondo tempo, con il vice di Simone Inzaghi che stava discutendo con il quarto uomo, prima dell'arrivo del tecnico del Bologna. Quando ha visto piombarsi addosso l'allenatore degli emiliani, si è sentita forte e chiaro l'esclamazione di Farris a bordo campo: "Che vuoi da me, che c... vuoi da me? Sto parlando, torna nella tua panchina", ha urlato contro Italiano. Un attimo più tardi, ha provato ad intervenire anche Federico Dimarco, ma il quarto ufficiale ha richiamato l'attenzione di Colombo e ha spinto il direttore di gara ad estrarre il cartellino rosso per entrambi. I due, prima di abbandonare il terreno di gioco, si sono stretti la mano, chiarendosi. Italiano, dunque, guarderà dalla tribuna la prossima sfida di Udine, mentre Farris non sarà in panchina contro la Roma sabato prossimo.