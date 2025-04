Napoli e Inter, chi vince lo scudetto se finiscono a pari punti? Cosa dice il regolamento

ROMA - Un campionato straordinariamente emozionante. A cinque giornate dal termine, Inter e Napoli sono in testa alla classifica con 71 punti . Il calendario appare favorevole per la squadra di Conte, mentre i nerazzurri di Inzaghi, oltre ad avere impegni sulla carta più impegnativi, dovranno affrontare la semifinale di ritorno di Coppa Italia e il doppio impegno di Champions League contro il Barcellona. Ma se le due squadre dovessero chiudere il campionato a pari punti, cosa accadrebbe?

Scudetto, c’è lo spareggio

Qualora Inter e Napoli finissero il campionato appaiate in testa alla classifica, il regolamento prevede uno spareggio da giocare in casa di una delle due squadre. Il criterio per definire chi, tra le due squadre, deve ospitare la finale scudetto riguarda gli scontri diretti a favore, ma entrambe le sfide sono terminate in parità con il punteggio di 1-1. Quindi andrebbero considerati altri fattori tra cui la differenza reti negli scontri diretti (in parità), la differenza reti nell'intero campionato (al momento è in vantaggio l’Inter), gol fatti nell'intero campionato (al momento è in vantaggio l’Inter) e, in ultimo, il sorteggio. Qualora le autorità preposte dovessero obiettare per motivi di ordine pubblico, lo spareggio si disputerebbe sul campo neutro di Roma.

Spareggio, il precedente

L’unico spareggio per assegnare lo scudetto si disputò nel 1964, quando il Bologna allenato da Fulvio Bernardini vinse all’Olimpico di Roma per due a zero contro l’Inter di Helenio Herrera.