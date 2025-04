Lecce da applausi, un punto pesante contro l'Atalanta in onore di Fiorita

Il Lecce porta a casa un punto pesante contro l'Atalanta al Gewiss Stadium in onore di Graziano Fiorita, fisioterapista del club scomparso all'improvviso qualche giorno fa. I salentini chiudono il primo tempo in vantaggio grazie al rigore trasformato da Karlsson dopo un tocco di mano di Hien in area. Prima, due occasionissime per la squadra di Giampaolo, che sbatte contro un super Carnesecchi con Coulibaly e lo stesso Karlsson.