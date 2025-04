Dove vedere Udinese-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario

​Lotta asserragliata in zona Champions League. Cinque squadre racchiuse in appena tre punti, dal quarto all'ottavo posto. Dopo le vittorie della domenica di Roma e Juventus, il Bologna è chiamato a una risposta. Al Bluenergy Stadium, in casa dell'Udinese, un successo significherebbe sorpasso ai bianconeri al quarto posto. Dall'altra parte, la squadra di Runjiac è reduce da cinque sconfitte consecutive, le ultime tre senza segnare.