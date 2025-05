Blitz Como a Parma: Strefezza espugna il Tardini

Il Como espugna il Tardini: 1-0 contro il Parma. Alla squadra di Fabregas basta il gol di Gabriel Strefezza per prendersi i tre punti e salire al decimo posto, con la salvezza già conquistata. Quinta vittoria consecutiva per i comaschi. Rimane nella bagarre invece la squadra di Chivu che in casa non riesce a fare punti: ora è a +6 dalla zona retrocessione in attesa delle partite di Empoli, Lecce e Verona.

Il Como vince a Parma: decisivo Strefezza

Subito forte il Como con Cutrone che dopo un minuto dall'inizio riparte e si invola a tu per tu con Suzuki, ma in area tira debolmente. Parma che nel corso del primo tempo fa fatica a interrompere il gioco degli uomini di Fabregas, ma riesce a creare un'occasione nel finale della prima frazione di gioco: splendida combinazione tra Ondrejka e Bonny che d'esterno la mette per Pellegrino, pallone alto da ottima posizione. L'argentino rientra carico anche nel secondo tempo e colpisce una traversa di testa nelle battute iniziali della ripresa. Nel miglior momento del Parma, Nico Paz interrompe l'inerzia della partita, serve una gran parata di Suzuki per evitare l'eurogol da trenta metri. Tra il 76' e il 79 c'è la svolta della partita. Prima il Parma va vicinissimo al vantaggio ma Ondrejka in ripartenza invece che calciare la appoggia per Valeri che cerca di ridarla al compagno, Kempf rientra e salva il Como. La squadra di Fabregas passa avanti tre minuti dopo con Strefezza che sfrutta l'assist di Douvikas e la mette dentro. Nel finale errore clamoroso di Man che si divora l'occasione del pareggio: calcia, tiro respinto, viene servito nuovamente da Valeri e da due passi manda alto il pallone.