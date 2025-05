Volata per Champions e Europa League, cosa succede in caso di arrivo a pari punti: tutti i criteri

Dietro Napoli e Inter è bagarre per i due posti in Champions ancora disponibili. Dall'Atalanta alla Fiorentina, tutte sono ancora in corsa per l'ingresso nell'Europa più prestigiosa. La squadra che finirà quinta in classifica andrà a giocare l'Europa League insieme alla vincitrice della Coppa Italia, la sesta invece finirà in Conference. Se la vincitrice della Coppa Italia (finale tra Milan e Bologna in programma il prossimo 14 maggio all'Olimpico) arriverà quinta o sesta, allora la settima andrà in Conference. Se la Fiorentina vincerà la Conference League, andrà in Europa League. Tre ipotesi: a) se la Fiorentina chiuderà in campionato con un piazzamento che vale già l'Europa League, con lei in Europa League andrà la vincitrice della Coppa Italia; b) se la Fiorentina vince il trofeo ma non si qualifica per nessuna coppa, sarà la terza squadra italiana in Europa League; c) se la Fiorentina vince e ottiene il pass Conference in campionato, sarà la terza quadra in Europa League ma nessuna italiana parteciperà alla terza coppa.