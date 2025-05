Milan-Bologna diretta Serie A: segui la partita

Il Milan-Bologna di questa sera vale più per i rossoblù che per i rossoneri, quello del 14 maggio invece metterà in palio la Coppa Italia. Non chiamatelo però antipasto della finalissima a Roma (14 maggio), oggi a San Siro la squadra di Italiano si gioca tanto, tantissimo del proprio futuro. Il Milan sicuramente un po' meno, ma guai a pensare che possa vivere questa partita come una scocciatura pre-finale: se è vero che il Bologna per sognare la Champions deve vincere, è altrettanto vero che Conceiçao, che ormai al campionato ha poco da chiedere, vuole evitare figuracce davanti ai suoi tifosi. Per pensare alla Coppa Italia, poi, ci sarà tempo. Segui in diretta tutti gli aggiornamenti e la sfida del Meazza .

20:35

Bologna, Italiano: "Possiamo determinare tanto"

Anche Italiano a Dazn: "La finale di Coppa Italia è importante e storica, ma la nostra concentrazione deve essere su questa gara. Avete visto la nostra classifica, si può determinare tanto, anche in vista di quella partita. Dobbiamo fare punti perché l'obiettivo nostro è quello. Poi penseremo alla Coppa Italia".

20:32

Furlani su futuro Conceiçao e ds Milan

L'ad del Milan, Giorgio Furlani, a Dazn: "Conceiçao ha vinto un trofeo appena arrivato, adesso può diventare il primo allenatore dopo Ancelotti a vincerne un altro. Noi valutiamo in generale come vanno le cose, abbiamo massima fiducia in lui. Direttore sportivo? Stiamo valutando se prenderlo, se lo prendiamo deve aggiungere valore e che ci aiuti a crescere sportivamente. Non è il focus adesso, ora conta chiudere la stagione. Non voglio parlare di nomi o identikit. C'è insoddisfazione per non essere in Champions League, che è la casa del Milan. Faremo un grande lavoro per tornarci in fretta. Non ci sarà un cambio di strategie dettato dall'urgenza di non essere in Champions League".

20:08

Bologna, c'è un record nel mirino

Il Bologna ha guadagnato 62 punti finora in campionato e può potenzialmente ancora superare il proprio record a fine stagione nell’era dei tre punti a vittoria (68 nel 2023/24). Attualmente è a 16 successi, mentre nella passata Serie A, a questo punto, ne aveva collezionati 17.

19:54

Le formazioni ufficiali di Milan-Bologna

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Loftus-Cheek, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Joao Felix; Jovic. Allenatore: Sergio Conceiçao.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Erlic, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Pobega, Domínguez; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano.

19:51

Il Milan con una maglia speciale

Questa sera il Milan giocherà con una maglia speciale: i giocatori avranno sul retro della divisa i cognomi materni.

19:35

I numeri e i precedenti di Milan-Bologna

Dopo una serie di 13 successi e quattro pareggi contro il Bologna, il Milan ha perso la sfida più recente in campionato, lo scorso febbraio; i rossoblù non vincono entrambe le gare stagionali contro i rossoneri in Serie A dal 1939/40.

I rossoneri hanno perso l’ultima partita casalinga di Serie A (0-1 contro l’Atalanta) e non subiscono due sconfitte interne consecutive da ottobre-novembre 2023 in campionato; inoltre, hanno perso due delle ultime quattro gare in casa nella competizione (1V, 1N), tante sconfitte quante nelle precedenti 27 (15V, 10N).

I rossoblù non sono riusciti a segnare nelle ultime due trasferte di Serie A (0-2 contro l’Atalanta e 0-0 contro l’Udinese) e non arrivano a tre gare esterne di fila senza reti nella competizione da gennaio 2021.

La squadra di Italiano è una delle tre formazioni, con Genoa e Udinese, ad aver segnato meno gol nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato: solamente due reti per gli emiliani, di cui una proprio a San Siro, di Santiago Castro contro l’Inter a gennaio.

Il Milan ha guadagnato 19 punti da situazione di svantaggio in questo campionato; il Bologna 18.

19:34

Theo può eguagliare Facchetti. Milan, occhio a Castro

Theo Hernandez è a quota quattro reti in questo campionato e potrebbe raggiungere i cinque gol per la quinta volta in Serie A, raggiungendo Sergio Cervato e Giacinto Facchetti, finora gli unici due difensori a esserci riusciti in ben cinque stagioni.

Dopo la rete subita all’andata il Milan potrebbe diventare la seconda squadra, dopo il Monza, a subire due gol in Serie A da Santiago Castro; tra i calciatori con almeno quattro reti e quattro assist in questo campionato, il giocatore del Bologna, nato il 18 settembre 2004, è il più giovane.

San Siro (Milano)