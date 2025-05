Calendario Napoli e Inter: le avversarie delle ultime due giornate e classifica Serie A aggiornata

MILANO - La classifica cambia ancora: l’ Inter batte il Torino, il Napoli pareggia contro il Genoa. Napoli 78 punti, Inter 77 punti. Gli azzurri di Conte ora possono gestire solo un punto di vantaggio da capitalizzare nelle ultime due giornate di campionato. Gli ultimi impegni di Napoli e Inter non sono semplici, il calendario non prevede scontri diretti, ma presenta impegni insidiosi per le due formazioni.

Serie A, la 37ª di campionato

La Lega calcio ha deciso che la 37ª giornata di campionato verrà disputata in contemporanea: l’Inter di Simone Inzaghi riceverà a San Siro la visita della Lazio di Baroni, ancora in corsa per la qualificazione in Europa. Il Napoli di Conte sarà impegnato in trasferta a Parma, con la squadra emiliana alla ricerca dei punti salvezza.

Serie A, la 38ª di campionato

Nell’ultima giornata di campionato, il Napoli ospiterà al Maradona il Cagliari che - a questo punto della stagione - potrebbe essere già salvo. L’Inter disputerà gli ultimi novanta minuti in trasferta contro il Como, ormai lontano da qualsiasi obiettivo. In caso di arrivo a pari punti, il regolamento prevede uno spareggio in casa della squadra che ha la miglior differenza reti generale.