Parma-Napoli, aperta la trasferta ai tifosi azzurri: 3.500 biglietti in vendita

Il match tra Parma e Napoli, in programma domenica sera allo stadio Tardini, si preannuncia come uno degli appuntamenti più delicati e sentiti del campionato. In vista dell'afflusso di migliaia di tifosi, il Questore di Parma Maurizio Di Domenico ha annunciato una serie di misure di sicurezza straordinaria per garantire ordine pubblico e regolarità dell'evento. "Abbiamo deciso di consentire la trasferta ai tifosi partenopei e a tutti i residenti in altre parti d'Italia in possesso della fidelity card del Napoli. Per il settore ospiti sono stati messi a disposizione 3.500 biglietti, che saranno cartacei, nominativi e incedibili" ha dichiarato Di Domenico ai microfoni di Crc, radio partner della SSC Napoli. "L'accesso agli altri settori dello stadio, invece, sarà possibile solo ai residenti a Parma in possesso della fidelity card del club crociato acquistata entro il 30 marzo, per evitare che ci siano commistioni, poichè ci sono stati casi di acquisti anomali di fidelity card."