Quando giocano Napoli e Inter: ultima giornata di Serie A, tutte le ipotesi

Oggi si saprà tutto . È in programma in giornata il Consiglio di Lega che deciderà anticipi e posticipi dell'ultima giornata di Serie A. Partendo da un presupposto: la lotta per l'Europa e quella per la salvezza dovranno andare di pari passo, quella per lo scudetto no. Facile: il Napoli e l'Inter, affronteranno rispettivamente Cagliari e Como, già salve, per cui possono giocare da sole. Le altre no. La seconda certezza è che, con i nerazzurri impegnati in finale di Champions (31 maggio, Monaco di Baviera contro il Psg), le due partite dovranno per forza essere anticipate per avere così libero lo "slot" del week end, o subito dopo, da utilizzare per l'eventuale spareggio.

Ultima giornata di Serie A news, quando si gioca e la data dell'eventuale spareggio

Fino a ieri la data più probabile per le due partite scudetto sembrava quella di giovedì 22, in serata invece ha preso piede venerdì 23 (ad ora molto probabile) con eventuale spareggio lunedì 26. Non il massimo per l'Inter che, al contrario del Psg che ha vinto il campionato da settimane, avrebbe un impegno così delicato a soli 5 giorni dalla finale di Champions. L'altro dubbio riguarda la città in cui giocare l'eventuale spareggio: da regolamento si dovrebbe giocare a San Siro (perché l'Inter, in caso di arrivo a pari punti, sarebbe in vantaggio nella differenza reti), ma per motivi di ordine pubblico ci si potrebbe spostare a Roma. Sempre con un occhio all'ordine pubblico, visti i rapporti non sereni tra gli ultras del Napoli e quelli della Roma. Il resto della giornata si dovrebbe giocare nel fine settimana: sabato Milan-Monza, che non ha interessi di classifica con i rossoneri fuori dalle coppe e i brianzoli retrocessi, domenica tutte le altre in contemporanea. Perché l'Europa e la salvezza non sono ancora definite. Un calendario intricato, tanti nodi da sciogliere per la Lega ma, in fondo, una Serie A bellissima (che piace tanto anche all'estero) da vivere fino all'ultimo respiro.