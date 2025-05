Dove vedere Venezia-Juve in tv? Dazn o Sky, orario

Juve a caccia della qualificazione alla prossima Champions League , con gli uomini di Igor Tudor ancora artefici del proprio destino a 90 minuti dalla fine del campionato di Serie A . Di fronte, in occasione della 38esima giornata, il Venezia di Eusebio Di Francesco, immischiato nella lotta per non retrocedere. Salvezza difficile ma non impossibile. I bianconeri, dal canto loro, sarebbero sicuri del quarto posto con una vittoria.

Venezia-Juve, l'orario

Venezia-Juve andrà in scena oggi, domenica 25 maggio, alle ore 20:45 allo stadio "Pier Luigi Penzo".

Dove vedere Venezia-Juve in diretta tv

Venezia-Juve sarà trasmessa in diretta su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport, anche in 4KHDR. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox e TIMVISION Box.

Dove vedere Venezia-Juve in streaming

Venezia-Juve sarà visibile live in streaming su Sky Go, Now e DAZN. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita del "Penzo" in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.