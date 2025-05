Parma salvo, capolavoro Chivu. Maldini show, che festa per Toloi

Sotto 2-0 all'intervallo per la doppietta di Daniel in un minuto, i gialloblù ribaltano l'Atalanta grazie ad Hainaut e Ondrejka, nonostante un eccezionale Carnesecchi. Gasp, cambi sbagliati, ma osanna dei tifosi perché resterà sino al 2027 e straordinaria ovazione per il Capitano che lascia