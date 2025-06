Max e Mou, le voglie matte

Mourinho non è mai stato realmente vicino alla Nazionale. È vero che l'Adidas, main sponsor delle selezioni azzurre, avrebbe gradito vederlo sulla panchina occupata fino a Reggio Emilia da Spalletti, ma lo è altrettanto che lo Special non s'è reso disponibile: da poco aveva confermato l'impegno col Fenerbahçe, al quale è legato fino al 30 giugno 2026. Guidare l'Italia non gli sarebbe dispiaciuto. Ma non è tipo da brutte figure, lui. Aggiungo che il Fener non ha potuto pretendere penali poiché nessun agente ha avvicinato Ali Koç per chiedergli di liberare l'allenatore.

A fare un tentativo abbastanza convinto con Mou è stata curiosamente la Fiorentina. Anche in questo caso la trattativa non è decollata. Prima di pensare a Pioli la società di Commisso s'era mossa perfino per Allegri che però stava aspettando di capire cosa sarebbe accaduto al Milan e al Napoli: mai riaperta, per lui, la strada interista.

L'idea (by Ausilio e Baccin?) di affidare l'Inter a Chivu è vecchia di un paio d'anni, primavera 2023: il nome del tecnico romeno fu fatto nel periodo in cui Inzaghi era caduto in disgrazia al punto che l'ipotesi dell'esonero risultava più che credibile.

Boskov amava ripetere che «gli allenatori sono come le gonne: un anno vanno di moda le mini, l'anno dopo le metti nell'armadio...» Nelle ultime settimane sono uscite dall'armadio alcune mini - e maxi - indossate in passato dagli stessi soggetti: Pioli a Firenze, Allegri al Milan, Tudor alla Juve, dove era stato secondo di Pirlo, lo stesso Chivu, formatosi nelle gio- vanili, all'Inter, Sarri alla Lazio, Di Francesco a Lecce.

Nei momenti di crisi («non ho niente da mettermi»), il ricorso all'usato è praticato con frequenza.