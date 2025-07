Bucciantini elogia Mazzarri: "Ha fatto la storia". Poi la rivelazione: "Si è pentito di alcune scelte"

Intervistato a Reggio Calabria sui suoi ricordi più belli legati alla Reggina , il giornalista Marco Bucciantini ha subito citato due nomi iconici per il club amaranto: Nicola Amoruso e Walter Mazzarri . "Nicola è una persona che ho scoperto avere tanta cortesia e sensibilità - ha esordito parlando dell'attaccante -. Un ragazzo delizioso che è stato anche un calciatore importante per questa piazza, che non solo segnava tanti gol ma li faceva anche con tanta tecnica".

Il pensiero su Mazzarri

"Mazzarri, visto che lui è di Campiglia Marittima e io di San Vincenzo - ha proseguito parlando dell'allenatore -, sono nato 200 metri sopra di lui ma lui è andato migliaia di volte più in alto di me nel calcio. Ha fatto grandissime cose ovunque tra Livorno, Torino e Napoli ma quello fatto con la Reggina è un capolavoro e i capolavori restano. Le grandi stagioni si dimenticano ma certe cose verranno sempre ricordate e una di queste è la Reggina di Mazzarri, perché è una pagina storica del club ma anche del calcio italiano". Interrogato sulla considerazione che si ha di Mazzarri oggi, Bucciantini ha poi spiegato: "Lui ha avuto delle possibilità e probabilmente non ha fatto tutte le scelte giuste, penso che di alcune si sia anche pentito, ma spero che non sia ancora finita perché ha ancora tanta voglia, pensa al calcio e lo sogna. In ogni caso anche se il bello dovesse essere passato ha fatto tantissimo, 20 anni di calcio sono tanti quando c'è chi non ne mette insieme 2".