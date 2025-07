Serie A, cambia il regolamento per le gare rinviate: recupero entro le 24 ore. A meno che...

MILANO - Mentre proseguono le trattative di calciomercato, i tecnic testano le loro squadre nelle varie amichevoli e tra i tifosi sale l'attesa in vista del nuovo campionato di Serie A, cambiano le regole per i recuperi delle gare rinviate . Il Consiglio della Lega Serie A infatti, riunitosi a Milano oggi (29 luglio), ha approvato il nuovo regolamento per "il recupero delle gare non iniziate e per la prosecuzione delle gare interrotte del Campionato Serie A Enilive e del Campionato Primavera 1 della stagione sportiva 2025/2026".

Serie A, nuove regole per i recuperi delle gare rinviate

In particolare, secondo il regolamento, le gare non iniziate devono essere recuperate il giorno successivo, salvo impedimenti come maltempo, sosta per le Nazionali, gare ravvicinate o sanzioni. Lo stesso vale per la prosecuzione delle gare interrotte, che riprendono solo per i minuti mancanti e dallo stesso punto in cui erano state sospese ("esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento dell'interruzione, come da referto del direttore di gara").

Stesso regolamento per le partite interrotte

Se non si può giocare il giorno dopo, il recupero o la prosecuzione avvengono alla prima data utile, cioè una data libera da impegni troppo vicini e fuori dalle finestre Fifa. Nella prosecuzione possono giocare i tesserati al momento dell'interruzione (esclusi svincolati, espulsi o squalificati), con massimo tre nuovi calciatori per squadra, e valgono le sostituzioni già effettuate.