Il cuore va, le zingarate restano

Cade, il varo del campionato, a cinquant’anni dall’uscita di “Amici miei” di Mario Monicelli: agosto 1975-agosto 2025. Un film che ci lasciò di stucco: nelle metafore, nel lessico, nelle allusioni. E nelle illusioni. La «supercazzola» e le «zingarate» sono rimaste di dominio pubblico non meno della «zona Cesarini» e della «fatal Corea»: queste, pescate da risu