Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Il cuore va, le zingarate restano

Leggi il commento sul campionato di Serie A che sta per iniziare a cinquant'anni dall'uscita del celebre film 'Amici Miei' di Mario Monicelli
Il cuore va, le zingarate restano
Roberto Beccantini
1 min

Cade, il varo del campionato, a cinquant’anni dall’uscita di “Amici miei” di Mario Monicelli: agosto 1975-agosto 2025. Un film che ci lasciò di stucco: nelle metafore, nel lessico, nelle allusioni. E nelle illusioni. La «supercazzola» e le «zingarate» sono rimaste di dominio pubblico non meno della «zona Cesarini» e della «fatal Corea»: queste, pescate da risu

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Serie A, i migliori video