Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Mercato serie A, più sogni che realtà

Un fenomeno depressivo paragonabile al governo Monti che ci privò delle Olimpiadi
Mercato serie A, più sogni che realtà
Massimiliano Gallo   
1 min

La vita è un sogno o i sogni aiutano a vivere meglio? La seconda che hai detto, Marzullo. Non c’è tifoso che non risponderebbe così. Soprattutto d’estate, quando impera il calciomercato. E nonostante i tifosi siano diventati oculati esperti di bilanci. Ma senza il sogno, la vita dell’appassionato di calcio sarebbe decisamente più triste. Se non fosse così, l’altro giorno L’Equipe non avrebbe aperto la propria ed

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Serie A, i migliori video