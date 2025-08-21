Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Il Corriere dello Sport-Stadio in edicola con una prima pagina da collezione e il Guerin Sportivo Extra per la ripartenza della Serie A!

Non perdere l’appuntamento con il nostro quotidiano. Sabato 23 agosto in edicola ti aspetta con una doppia grande sorpresa
Il Corriere dello Sport-Stadio in edicola con una prima pagina da collezione e il Guerin Sportivo Extra per la ripartenza della Serie A!
1 min

Il campionato di Serie A è pronto a ripartire e per l’occasione il Corriere dello Sport-Stadio porta in edicola un’edizione imperdibile. Sabato 23 agosto, insieme al quotidiano che per l’occasione avrà una grande prima pagina da conservare e collezionare, troverete lo speciale Guerin Sportivo Extra, dedicato a tutti i protagonisti della nuova stagione.

Un numero esclusivo con approfondimenti, analisi, curiosità e focus sui grandi campioni e sugli allenatori che animeranno il campionato, a partire da Antonio Conte, al centro della sfida che infiammerà la Serie A. Non perdere l’appuntamento: un’occasione unica per arrivare preparati al fischio d’inizio con tutti i dettagli sul calcio che sta per regalarci nuove emozioni.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Napoli, De Laurentiis e il retroscena da 200 mlnPellegrini, il West Ham insiste

Serie A, i migliori video