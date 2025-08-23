Dove vedere Genoa-Lecce in tv? Dazn o Sky, orario e probabili formazioni

Esordio in campionato per Genoa e Lecce, oggi protagoniste a Marassi in occasione della prima giornata della Serie A 2025/26. I rossoblù, tra conferme e nuovi volti, sono chiamati a confermare quanto di buono fatto nella passata stagione, mentre i salentini ripartiranno dall'obiettivo salvezza e senza Nikola Krstovic, approdato ufficialmente all'Atalanta. Riflettori puntati sul giovane Camarda, arrivato dal Milan in questa sessione di mercato, e sui due allenatori: Patrick Vieira ed Eusebio Di Francesco.