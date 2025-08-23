Dove vedere Genoa-Lecce in tv? Dazn o Sky, orario e probabili formazioni

Esordio in campionato per Genoa e Lecce, oggi protagoniste a Marassi in occasione della prima giornata della Serie A 2025/26. I rossoblù, tra conferme e nuovi volti, sono chiamati a confermare quanto di buono fatto nella passata stagione, mentre i salentini ripartiranno dall'obiettivo salvezza e senza Nikola Krstovic, approdato ufficialmente all'Atalanta. Riflettori puntati sul giovane Camarda, arrivato dal Milan in questa sessione di mercato, e sui due allenatori: Patrick Vieira ed Eusebio Di Francesco.
Genoa-Lecce, l'orario
Genoa-Lecce si disputerà oggi, sabato 23 agosto, alle ore 18:30 allo stadio "Luigi Ferraris" di Genova.
Dove vedere Genoa-Lecce in diretta tv
Genoa-Lecce sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su una moderna smart tv o su tutti i televisori collegati a console come Play Station e XBox, senza dimenticare dispositivi quali Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Genoa-Lecce, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. Una volta effettuato il login, previo abbonamento, sarà possibile selezionare comodamente l'evento di riferimento sulla piattaforma, tramite pc, smartphone e tablet. Potrete seguire la partita di Marassi in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Vieira e Di Francesco
GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Marcandalli, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Carboni, Stanciu, Gronbaek; Colombo. Allenatore: Vieira.
A disposizione: Siegrist, Sommariva, Sabelli, Ekhator, Thorsby, Ellertsson, Ostigard, Messias, Venturino, Malinovskyi, Vitinha, Cuenca.
Indisponibili: Ekuban, Otoa. Squalificati: -. Diffidati: -.
LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Pierret, Berisha; N'Dri, Camarda, Tete Morente. Allenatore: Di Francesco.
A disposizione: Frucht, Samooja, Ndaba, Perez, Siebert, Rafia, Helgason, Veiga, Banda, Ramadani, Sottil, Gorter, Kaba.
Indisponibili: Jean, Marchwinski. Squalificati: Pierotti. Diffidati: -.
