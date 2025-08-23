Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Dove vedere Roma-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sull'esordio dei giallorossi all'Olimpico: le ultime sulle scelte di formazione di Gasperini e Italiano

È il giorno della prima in campionato della Roma di Gian Piero Gasperini, che oggi ospita il Bologna di Vincenzo Italiano allo stadio Olimpico. Tra campo e mercato, cresce l'attesa per l'esordio in Serie A della formazione giallorossa, pronta ad affidarsi al neo arrivato Ferguson. Sponda emiliana, focus su Ciro Immobile, tornato in Italia dopo l'esperienza al Besiktas in Turchia.

Roma-Bologna, l'orario

Roma-Bologna andrà in scena oggi, sabato 23 agosto, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico.

Dove vedere Roma-Bologna in diretta tv

Roma-Bologna sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Roma-Bologna, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione è scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita dell'Olimpico in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Gasperini e Italiano

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, El Aynaoui; Ferguson. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Vasquez, Zelezny, Hermoso, Wesley, Pisilli, Baldanzi, El Shaarawy, Dybala, Dovbyk.

Indisponibili: Pellegrini, Bailey, Salah-Eddine. Squalificati: Celik. Diffidati: -.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Immobile. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Pessina, Ravaglia, Posch, Heggem, Casale, Zortea, Corazza, Moro, Ferguson, Fabbian, Castro, Bernardeschi, Karlsson, Dallinga, Dominguez.

Indisponibili: Holm. Squalificati: Miranda. Diffidati: -.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

È il giorno della prima in campionato della Roma di Gian Piero Gasperini, che oggi ospita il Bologna di Vincenzo Italiano allo stadio Olimpico. Tra campo e mercato, cresce l'attesa per l'esordio in Serie A della formazione giallorossa, pronta ad affidarsi al neo arrivato Ferguson. Sponda emiliana, focus su Ciro Immobile, tornato in Italia dopo l'esperienza al Besiktas in Turchia.

Roma-Bologna, l'orario

Roma-Bologna andrà in scena oggi, sabato 23 agosto, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico.

Dove vedere Roma-Bologna in diretta tv

Roma-Bologna sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Roma-Bologna, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione è scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita dell'Olimpico in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Roma, Pellegrini è fuoriI convocati di Gasperini
1
Dove vedere Roma-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario
2
Le probabili formazioni di Gasperini e Italiano