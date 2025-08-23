Dove vedere Roma-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario

È il giorno della prima in campionato della Roma di Gian Piero Gasperini, che oggi ospita il Bologna di Vincenzo Italiano allo stadio Olimpico. Tra campo e mercato, cresce l'attesa per l'esordio in Serie A della formazione giallorossa, pronta ad affidarsi al neo arrivato Ferguson . Sponda emiliana, focus su Ciro Immobile , tornato in Italia dopo l'esperienza al Besiktas in Turchia.

Roma-Bologna, l'orario

Roma-Bologna andrà in scena oggi, sabato 23 agosto, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico.

Dove vedere Roma-Bologna in diretta tv

Roma-Bologna sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Roma-Bologna, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione è scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita dell'Olimpico in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.