Dove vedere Roma-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario

È il giorno della prima in campionato della Roma di Gian Piero Gasperini, che oggi ospita il Bologna di Vincenzo Italiano allo stadio Olimpico. Tra campo e mercato, cresce l'attesa per l'esordio in Serie A della formazione giallorossa, pronta ad affidarsi al neo arrivato Ferguson. Sponda emiliana, focus su Ciro Immobile, tornato in Italia dopo l'esperienza al Besiktas in Turchia.
Roma-Bologna, l'orario
Roma-Bologna andrà in scena oggi, sabato 23 agosto, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico.
Dove vedere Roma-Bologna in diretta tv
Roma-Bologna sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Roma-Bologna, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione è scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita dell'Olimpico in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Gasperini e Italiano
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, El Aynaoui; Ferguson. Allenatore: Gasperini.
A disposizione: Vasquez, Zelezny, Hermoso, Wesley, Pisilli, Baldanzi, El Shaarawy, Dybala, Dovbyk.
Indisponibili: Pellegrini, Bailey, Salah-Eddine. Squalificati: Celik. Diffidati: -.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Immobile. Allenatore: Italiano.
A disposizione: Pessina, Ravaglia, Posch, Heggem, Casale, Zortea, Corazza, Moro, Ferguson, Fabbian, Castro, Bernardeschi, Karlsson, Dallinga, Dominguez.
Indisponibili: Holm. Squalificati: Miranda. Diffidati: -.
