Lega Serie A, accordo top per i diritti in Medio Oriente: i dettagli

ROMA - La Serie A sbarca ancora, e con un accordo top, in Medio Oriente. L'appeal del massimo campionato di calcio italiano non ha perso fascino all'estero, come dimostra la trattativa, andata a buon fine, curata dall'ex Ceo della Roma Guido Fienga. Dal Napoli campione d'Italia alla nuova Inter di Chivu. L'Allegri 2.0 al Milan e la Juve battagliera di Tudor. Ma anche la Roma di Gasperini e la Lazio di Sarri, senza dimenticare la Fiorentina di Pioli e l'Atalanta di Juric: lo spettacolo è assicurato e anche fuori dai confini nazionali gli appassionati di calcio in Medio Oriente sono pronti a vivere la stagione 2025/26 - al via da questa sera (sabato 23 agosto) con quattro anticipi - che si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena