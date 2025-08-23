Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Lega Serie A, accordo top per i diritti in Medio Oriente: i dettagli

La massima divisione italiana di calcio non perde il suo appeal all'estero: la situazione
Lega Serie A, accordo top per i diritti in Medio Oriente: i dettagli
2 min

ROMA - La Serie A sbarca ancora, e con un accordo top, in Medio Oriente. L'appeal del massimo campionato di calcio italiano non ha perso fascino all'estero, come dimostra la trattativa, andata a buon fine, curata dall'ex Ceo della Roma Guido Fienga.  Dal Napoli campione d'Italia alla nuova Inter di Chivu. L'Allegri 2.0 al Milan e la Juve battagliera di Tudor. Ma anche la Roma di Gasperini e la Lazio di Sarri, senza dimenticare la Fiorentina di Pioli e l'Atalanta di Juric: lo spettacolo è assicurato e anche fuori dai confini nazionali gli appassionati di calcio in Medio Oriente sono pronti a vivere la stagione 2025/26 - al via da questa sera (sabato 23 agosto) con quattro anticipi - che si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena

Serie A in Medio Oriente, accordo triennale

La Lega Serie A ha infatti raggiunto un accordo da 25 milioni fino al 2028 per i diritti televisivi in Medio Oriente. Un'intesa triennale da urlo che riguarderà anche eventi collaterali ad ampio raggio e che coinvolgerà i principali broadcaster dell'area.

 

 

