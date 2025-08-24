Una lezioncina di pressing

Questa Roma non è un diamante e difficilmente lo diventerà: troppa qualità le manca. È bastato il ritorno in campo di Dybala a venti minuti dalla fine, e dopo 160 giorni - vacanze incluse - per averne la conferma. Con tre guizzi dei suoi Paulo ha infatti mostrato un altro genere di calcio.

Quando la Roma ha avuto le gambe e la testa per armare il pressing con costanza e ci ha aggiunto tanta passione, il Bologna non è riuscito a giocare: è successo per una mezz’ora del primo tempo e per almeno venti minuti della ripresa. Le lunghe fasi nelle quali Koné e Cristante hanno tolto il respiro e sottratto palloni a Freuler e Pobega possono essere indicate come l’essenza della sfida. Tanto lavoro ha svolto anche El Shaarawy fino alla spremitura dei polmoni.

Le cose buone della prima di campionato sono facilmente segnalabili: la pressione, appunto, che ha indotto Skorupski a insistere nel lancio lungo e controllabile dalla mediana di Gasperini; la potenza di Ferguson nell’uno contro uno; l’efficacia e il dinamismo di Koné e, nella seconda parte, l’effervescenza di Wesley che dopo il gol s’è improvvisamente acceso mostrando le qualità che avevano spinto il tecnico a richiederlo.

A proposito di Gasp, l’ho visto davvero sollevato, addirittura felice alla fine: sentiva il peso e la responsabilità dell’esordio in uno stadio spettacolare, più che delle 600 gare di campionato, e ha provato la soddisfazione di chi riceve dai suoi molto più di quello che si aspettava.

Considerati i limiti (evidenti e puntualmente denunciati) e le lentezze del mercato romanista, non sarà semplice per Massara riuscire ad aggiungere giocatori di livello nei pochi giorni che mancano alla chiusura. Qualcosa però deve essere fatto, e lui lo sa bene, perché, oltre che qualitativamente, la squadra è numericamente insufficiente.

PS. Non ho notato il conteggio degli 8 secondi, né si è avuto bisogno di sentir recitare l’arbitro on stage. Però Zufferli mi è piaciuto di nuovo.