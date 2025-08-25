La bellezza degli altri

Sarri a un passo dalla frustrazione, ho immaginato seguendo la partita. Perché il Como ha giocato proprio il suo calcio, suo di Sarri, quello che gli appartiene per vocazione. Un calcio che ribalta le sillabe e potenzia i significati. Nei primi 35 minuti la superiorità del Como è stata addirittura disarmante, ma anche in seguito le cose non sono cambiate. Palleggio rapido e quasi sempre preciso, recuperi alti, recuperi bassi, dominio sulle seconde e terze palle, anticipi, uscite perfette e insomma in poco più di un’ora e mezza Fabregas ha esposto tutto il campionario del maestro. Da Cunha e Paz, Rodriguez e Perrone, ma anche Valle e Vojvoda, hanno mostrato una qualità e una condizione impressionanti, la seconda favorita anche dall’anagrafe. Per non parlare di Jacobo Ramòn, altro ragazzo del Real, che ha difeso con una personalità sorprendente. Il progresso più sensibile, rispetto alla scorsa stagione, la squadra di Cesc l’ha evidenziato nella mezz’ora finale, quella che di solito le procurava le maggiori sofferenze: non è mai calata, portando fino in fondo la sua freschezza e la sua foga contagiosa.