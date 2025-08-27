Cham, ieri in D oggi in A

ROMA - Una rondine non fa primavera ma il triplo salto in avanti di Fallou Cham, 19 anni, gambiano, merita una piccola cover. Il difensore gambiano, una settimana dopo il buon debutto in Coppa Italia da titolare con la maglia dell’ Hellas Verona ha giocato anche la prima del campionato di Serie A per 82 minuti contro l’ Udinese ottenendo buoni voti dai quotidiani sportivi. Sino a pochi mesi fa Fallou Cham giocava in Serie D con la Scafatese prima che l'Hellas lo prelevasse e depositasse il contratto il 1 luglio: acquisto voluto e celere da parte del club scaligero con il diesse Sean Luca Sogliano sceso in campo in prima persona. Costo dell'operazione non dichiarato ma è possibile dire meno di un decimo di una normale commissione incassata da un procuratore di un mediocre calciatore della massima Serie.

RETROSCENA - Un piccolo passo indietro. Importante. Nello scorso autunno e poi in inverno, Giuliano Giannichedda, allenatore della Rappresentativa di Serie D, nell'organizzare la formazione da portare alla Viareggio Cup, grazie anche al buon lavoro di scouting presente in D, convocò per i vari raduni il difensore gambiano militante nel girone I che diede sempre ottime prove, Ottima la coppia centrale con il serbo Milos Milicevic,19 anni, difensore del Casarano (Serie C, girone C). Sia nelle amichevoli che nel corso del Torneo di Viareggio, Fallou Cham mette in mostra le sue qualità. Buono anche il suo campionato con la Scafatese, una delle compagini migliori nella scorsa stagione del girone più meridionale della Serie D. Avendolo visto più volte all'opera e grazie alla preziosa valutazione tecnica di Giannichedda, non avevamo dubbi che Cham potesse scalare velocemente le categorie e a dir il vero pensavamo uguale destino anche per Milicevic (pensavamo che lo prendesse il Lecce) che però è rimasto a Casarano dove c'è comunque una delle migliori società della Serie C. La scorsa stagione Cham ha collezionato 28 presenze con 1 gol con la Scafatese (seconda nel Girone I) tra campionato, playoff e Coppa Italia. Con la Selezione di D di Giannichedda alla Viareggio Cup ha giocato tutte le partite da titolare. Suo il gol della momentanea rimonta contro il Genoa negli ottavi prima del pareggio rossoblù nel recupero e sconfitta ai rigori. Il Genoa ha poi vinto la Viareggio Cup.

ZANETTI - «Cerchiamo dei ragazzi che vengono a Verona con tanta fame, che vedono questa maglia come l’opportunità della vita - ha dichiarato Zanetti nel post-partita in diretta su DAZN – Fallou era in D fino a un paio di mesi fa, secondo me ha giocato benissimo. Non gli ho regalato niente, ma se lo merita perché va in campo senza paura».



In foto Cham in azione nell'amichevole della Rappresentativa Serie D contro l'Atalanta (Zingonia, 26 febbraio 2025)