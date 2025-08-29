La Cremonese batte anche il Sassuolo: seconda vittoria consecutiva in Serie A!

La Cremonese vince nel recupero contro il Sassuolo e si porta a punteggio pieno in Serie A dopo due giornate. Primo gol della carriera di Filippo Terracciano (38'), che sugli sviluppi di un corner battuto da Vendeputte incorna di testa e porta in vantaggio la Cremonese. Ma non è finita qui, visto che in appena due i padroni di casa raddoppiano con un'azione in cui Sanabria mette a sedere tutta la difesa avversaria, tirando verso la porta, ma la deviazione decisiva è di Vazquez (40'). Nel finale della prima frazione, Pinamonti sfiora il gol che avrebbe riaperto subito la partita con un destro che prima finisce sulla traversa e poi sul palo.