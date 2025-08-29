La Cremonese batte anche il Sassuolo: seconda vittoria consecutiva in Serie A!

La Cremonese vince nel recupero contro il Sassuolo e si porta a punteggio pieno in Serie A dopo due giornate. Primo gol della carriera di Filippo Terracciano (38'), che sugli sviluppi di un corner battuto da Vendeputte incorna di testa e porta in vantaggio la Cremonese. Ma non è finita qui, visto che in appena due i padroni di casa raddoppiano con un'azione in cui Sanabria mette a sedere tutta la difesa avversaria, tirando verso la porta, ma la deviazione decisiva è di Vazquez (40'). Nel finale della prima frazione, Pinamonti sfiora il gol che avrebbe riaperto subito la partita con un destro che prima finisce sulla traversa e poi sul palo.
Un rigore di De Luca porta la Cremonese a punteggio pieno. Sassuolo ko
Sembra tutto semplice per la Cremonese, ma l'attaccante neroverde si rifà nella ripresa, segnando il gol del 2-1 al 65'. Gli ospiti completano la rimonta con un rigore trasformato da Berardi (74') dopo un intervento ingenuo di Bianchetti sull'ex Como Fadera, entrato in campo da pochi minuti. All'84' la squadra di Nicola ritorna in vantaggio con Okereke, ma l'arbitro annulla la rete per un fallo di Floriani Mussolini (autore dell'assist) su Fadera. Nel finale anche De Luca ha l'occasione per siglare il gol vittoria in contropiede dopo una bella progressione di Floriani Mussolini, ma sbatte contro Muric. E quando la gara sembra ormai destinata a terminare in parità, ancora una volta il protagonista è Floriani Mussolini, che si guadagna un rigore dopo un contatto su Fadera in area. Dagli undici metri si presenta De Luca: il numero 9 guarda il portiere fino all'ultimo e lo trafigge per il 3-2 definitivo. La Cremonese si porta così a sei punti in classifica. Il Sassuolo, invece, resta ancora a zero in questa Serie A.