Torino-Fiorentina finisce 0-0: Kean e Simeone restano a secco   

Niente gol nella sfida della seconda giornata di campionato: le squadre si dividono un punto a testa
Torino-Fiorentina finisce 0-0: Kean e Simeone restano a secco   © LAPRESSE
2 min

Torino e Fiorentina ci provano, ma non riescono a farsi male nella seconda giornata di campionato: la partita, infatti, entra in archivio con il punteggio di 0-0. Per i granata si tratta del primo punto conquistato in classifica in questo avvio di stagione, mentre per i viola il secondo. Un doppio bottino magro. 

Torino-Fiorentina 0-0: cronaca, tabellino e statistiche 

Torino-Fiorentina senza gol  

Il primo tempo scorre via liscio per mezz’ora ma la contesa si accende prima del riposo: Casadei e Simeone ci provando trovando le parante di De Gea, dall’altra parte si rendono pericolosi Dodò e Piccoli. Nella ripresa i ritmi non sono altissimi. Si attende l’errore delle difese, che sostanzialmente restano con la guardia alta. A inizio secondo tempo la chance di testa di Dodò viene neutralizzata da Israel. Al 72’ succede qualcosa di incredibile: Gosens tira a giro e di fatto sorprende il portiere del Torino, ma sulla linea di porta irrompe Kean di testa che di testa manda la palla in curva. La sfera sarebbe entrata senza l’intervento dell’ex Psg e Juve. L’attaccante si dispera, ma la delusione si trasforma in un sospiro di sollievo perché Abisso aveva fischiato un fallo di Ranieri sull'ex Biraghi. Nel finale succede poco o nulla: mezze occasioni e poi il triplice fischio che non fa piacere a nessuno. 

 

 

 

