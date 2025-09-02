Simonelli: "Milan-Como in Australia? Siamo ottimisti"

" Milan - Como in Australia ? Continuo a essere moderatamente positivo nonostante un po' di movimento contrario sulla vicenda. Non ci sono ancora sviluppi, siamo ancora in attesa dell'approvazione da parte della UEFA che ci auguriamo arrivi entro fine mese". Così in conferenza stampa Ezio Simonelli . Il presidente della Lega Serie A ha parlato al termine dell'odierna assemblea aggiungendo: "Si parla di una partita su 380, come avevamo già spiegato in un comunicato. Posso capire che non sia una trasferta facile anche se so che qualche tifoso la sfrutterà per visitare un continente che non conosce. Abbiamo una grande base di tifosi del calcio italiano, come Lega abbiamo responsabilità di aumentare la visibilità del prodotto nei Paesi in cui c'è domanda. Aspettiamo ancora un po'".

Simonelli: "A oggi gli Europei non potrebbero essere ospitati a Milano"

Simonelli ha poi lanciato un grido d'allarme: “A oggi se non succede qualcosa di diverso gli Europei non potrebbero essere ospitati a Milano. Questo grido di allarme è anche quello delle società, ma siamo confidenti che entro il 30 settembre si prenda una decisione e poi si vada dritti verso un nuovo stadio. Fare un europeo in Italia senza farlo a San Siro, che è considerato la Scala del Calcio, sarebbe una sconfitta per l’Italia. Siamo tutti allineati, ma speriamo che questo allineamento di pensiero si concretizzi anche in un allineamento di azione perché non basta pensare bene ma bisogna agire”.

Simonelli: "Ora ci chiamiamo Lega Calcio Serie A"

Simonelli ha inoltre annunciato: “L’assemblea è stata positiva, quasi tutte le delibere sono state approvare all’unanimità. Tra le modifiche statutarie che abbiamo approvato c’è quella che abbiamo cambiato nome: non più Lega Nazionale Professionisti Serie A, ma Lega Calcio Serie A. Rimettiamo Calcio al centro”.