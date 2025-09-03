Il derby Lazio-Roma alle 12.30, è ufficiale. Tutti gli anticipi e posticipi di Serie A fino alla 12ª giornata

Lazio-Roma, derby valido per la quarta giornata di Serie A, si giocherà domenica 21 settembre alle 12:30. Inter-Milan è stata calendarizzata per domenica 23 novembre alle 20:45. Napoli-Inter si giocherà sabato 25 ottobre alle 18. Sono stati appena resi noti gli anticipi e i positicipi dalla quarta alla dodicesima giornata di Serie A. Di seguito date, giorno e orari delle partite e dove saranno trasmesse in diretta tv.
Serie A, quarta giornata: anticipi, posticipi, date e orari
- 19/09/2025 Venerdì 20.45 Lecce-Cagliari DAZN
- 20/09/2025 Sabato 15.00 Bologna-Genoa DAZN
- 20/09/2025 Sabato 18.00 Verona-Juventus DAZN
- 20/09/2025 Sabato 20.45 Udinese-Milan DAZN/SKY
- 21/09/2025 Domenica 12.30 Lazio-Roma DAZN
- 21/09/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Parma DAZN
- 21/09/2025 Domenica 15.00 Torino-Atalanta DAZN
- 21/09/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Como DAZN/SKY
- 21/09/2025 Domenica 20.45 Inter-Sassuolo DAZN
- 22/09/2025 Lunedì 20.45 Napoli-Pisa DAZN/SKY
Serie A, quinta giornata: anticipi, posticipi, date e orari
- 27/09/2025 Sabato 15.00 Como-Cremonese DAZN
- 27/09/2025 Sabato 18.00 Juventus-Atalanta DAZN
- 27/09/2025 Sabato 20.45 Cagliari-Inter DAZN/SKY
- 28/09/2025 Domenica 12.30 Sassuolo-Udinese DAZN
- 28/09/2025 Domenica 15.00 Pisa-Fiorentina DAZN
- 28/09/2025 Domenica 15.00 Roma-Verona DAZN
- 28/09/2025 Domenica 18.00 Lecce-Bologna DAZN/SKY
- 28/09/2025 Domenica 20.45 Milan-Napoli DAZN
- 29/09/2025 Lunedì 18.30 Parma-Torino DAZN
- 29/09/2025 Lunedì 20.45 Genoa-Lazio DAZN/SKY
Serie A, sesta giornata: anticipi, posticipi, date e orari
- 03/10/2025 Venerdì 20.45 Verona-Sassuolo DAZN/SKY
- 04/10/2025 Sabato 15.00 Lazio-Torino DAZN
- 04/10/2025 Sabato 15.00 Parma-Lecce DAZN
- 04/10/2025 Sabato 18.00 Inter-Cremonese DAZN
- 04/10/2025 Sabato 20.45 Atalanta-Como DAZN/SKY
- 05/10/2025 Domenica 12.30 Udinese-Cagliari DAZN
- 05/10/2025 Domenica 15.00 Bologna-Pisa DAZN
- 05/10/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Roma DAZN
- 05/10/2025 Domenica 18.00 Napoli-Genoa DAZN/SKY
- 05/10/2025 Domenica 20.45 Juventus-Milan DAZN
Serie A, settima giornata: anticipi, posticipi, date e orari
- 18/10/2025 Sabato 15.00 Lecce-Sassuolo DAZN
- 18/10/2025 Sabato 15.00 Pisa-Verona DAZN
- 18/10/2025 Sabato 18.00 Torino-Napoli DAZN
- 18/10/2025 Sabato 20.45 Roma-Inter DAZN/SKY
- 19/10/2025 Domenica 12.30 Como-Juventus DAZN
- 19/10/2025 Domenica 15.00 Cagliari-Bologna DAZN
- 19/10/2025 Domenica 15.00 Genoa-Parma DAZN
- 19/10/2025 Domenica 18.00 Atalanta-Lazio DAZN/SKY
- 19/10/2025 Domenica 20.45 Milan-Fiorentina DAZN
- 20/10/2025 Lunedì 20.45 Cremonese-Udinese DAZN/SKY
Serie A, ottava giornata: anticipi, posticipi, date e orari
- 24/10/2025 Venerdì 20.45 Milan-Pisa DAZN/SKY
- 25/10/2025 Sabato 15.00 Parma-Como DAZN
- 25/10/2025 Sabato 15.00 Udinese-Lecce DAZN
- 25/10/2025 Sabato 18.00 Napoli-Inter DAZN
- 25/10/2025 Sabato 20.45 Cremonese-Atalanta DAZN/SKY
- 26/10/2025 Domenica 12.30 Torino-Genoa DAZN
- 26/10/2025 Domenica 15.00 Sassuolo-Roma DAZN
- 26/10/2025 Domenica 15.00 Verona-Cagliari DAZN
- 26/10/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Bologna DAZN/SKY
- 26/10/2025 Domenica 20.45 Lazio-Juventus DAZN
Serie A, nona giornata: anticipi, posticipi, date e orari
- 28/10/2025 Martedì 18.30 Lecce-Napoli DAZN
- 28/10/2025 Martedì 20.45 Atalanta-Milan DAZN
- 29/10/2025 Mercoledì 18.30 Como-Verona DAZN
- 29/10/2025 Mercoledì 18.30 Juventus-Udinese DAZN
- 29/10/2025 Mercoledì 18.30 Roma-Parma DAZN/SKY
- 29/10/2025 Mercoledì 20.45 Bologna-Torino DAZN
- 29/10/2025 Mercoledì 20.45 Genoa-Cremonese DAZN
- 29/10/2025 Mercoledì 20.45 Inter-Fiorentina DAZN/SKY
- 30/10/2025 Giovedì 18.30 Cagliari-Sassuolo DAZN
- 30/10/2025 Giovedì 20.45 Pisa-Lazio DAZN/SKY
(In grassetto i match di cartello della giornata)
Serie A, decima giornata: anticipi, posticipi, date e orari
- 01/11/2025 Sabato 15.00 Udinese-Atalanta DAZN
- 01/11/2025 Sabato 18.00 Napoli-Como DAZN
- 01/11/2025 Sabato 20.45 Cremonese-Juventus DAZN/SKY
- 02/11/2025 Domenica 12.30 Verona-Inter DAZN
- 02/11/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Lecce DAZN
- 02/11/2025 Domenica 15.00 Torino-Pisa DAZN
- 02/11/2025 Domenica 18.00 Parma-Bologna DAZN/SKY
- 02/11/2025 Domenica 20.45 Milan-Roma DAZN
- 03/11/2025 Lunedì 18.30 Sassuolo-Genoa DAZN
- 03/11/2025 Lunedì 20.45 Lazio-Cagliari DAZN/SKY
Serie A, undicesima giornata: anticipi, posticipi, date e orari
- 07/11/2025 Venerdì 20.45 Pisa-Cremonese DAZN/SKY
- 08/11/2025 Sabato 15.00 Como-Cagliari DAZN
- 08/11/2025 Sabato 15.00 Lecce-Verona DAZN
- 08/11/2025 Sabato 18.00 Juventus-Torino DAZN
- 08/11/2025 Sabato 20.45 Parma-Milan DAZN/SKY
- 09/11/2025 Domenica 12.30 Atalanta-Sassuolo DAZN
- 09/11/2025 Domenica 15.00 Bologna-Napoli DAZN
- 09/11/2025 Domenica 15.00 Genoa-Fiorentina DAZN
- 09/11/2025 Domenica 18.00 Roma-Udinese DAZN/SKY
- 09/11/2025 Domenica 20.45 Inter-Lazio DAZN
Serie A, dodicesima giornata: anticipi, posticipi, date e orari
- 22/11/2025 Sabato 15.00 Cagliari-Genoa DAZN
- 22/11/2025 Sabato 15.00 Udinese-Bologna DAZN
- 22/11/2025 Sabato 18.00 Fiorentina-Juventus DAZN
- 22/11/2025 Sabato 20.45 Napoli-Atalanta DAZN/SKY
- 23/11/2025 Domenica 12.30 Verona-Parma DAZN
- 23/11/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Roma DAZN
- 23/11/2025 Domenica 18.00 Lazio-Lecce DAZN/SKY
- 23/11/2025 Domenica 20.45 Inter-Milan DAZN
- 24/11/2025 Lunedì 18.30 Torino-Como DAZN/SKY
- 24/11/2025 Lunedì 20.45 Sassuolo-Pisa DAZN
