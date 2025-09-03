Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Il derby Lazio-Roma alle 12.30, è ufficiale. Tutti gli anticipi e posticipi di Serie A fino alla 12ª giornata

Definite date e orari delle prossime giornate di Serie A: il programma completo di tutte le partite e dove vederle in diretta tv
Il derby Lazio-Roma alle 12.30, è ufficiale. Tutti gli anticipi e posticipi di Serie A fino alla 12ª giornata© Getty Images

Lazio-Roma, derby valido per la quarta giornata di Serie A, si giocherà domenica 21 settembre alle 12:30. Inter-Milan è stata calendarizzata per domenica 23 novembre alle 20:45. Napoli-Inter si giocherà sabato 25 ottobre alle 18. Sono stati appena resi noti gli anticipi e i positicipi dalla quarta alla dodicesima giornata di Serie A. Di seguito date, giorno e orari delle partite e dove saranno trasmesse in diretta tv.

Serie A, quarta giornata: anticipi, posticipi, date e orari

  • 19/09/2025 Venerdì 20.45 Lecce-Cagliari DAZN
  • 20/09/2025 Sabato 15.00 Bologna-Genoa DAZN
  • 20/09/2025 Sabato 18.00 Verona-Juventus DAZN
  • 20/09/2025 Sabato 20.45 Udinese-Milan DAZN/SKY
  • 21/09/2025 Domenica 12.30 Lazio-Roma DAZN
  • 21/09/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Parma DAZN
  • 21/09/2025 Domenica 15.00 Torino-Atalanta DAZN
  • 21/09/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Como DAZN/SKY
  • 21/09/2025 Domenica 20.45 Inter-Sassuolo DAZN
  • 22/09/2025 Lunedì 20.45 Napoli-Pisa DAZN/SKY

Serie A, quinta giornata: anticipi, posticipi, date e orari

  • 27/09/2025 Sabato 15.00 Como-Cremonese DAZN
  • 27/09/2025 Sabato 18.00 Juventus-Atalanta DAZN
  • 27/09/2025 Sabato 20.45 Cagliari-Inter DAZN/SKY
  • 28/09/2025 Domenica 12.30 Sassuolo-Udinese DAZN
  • 28/09/2025 Domenica 15.00 Pisa-Fiorentina DAZN
  • 28/09/2025 Domenica 15.00 Roma-Verona DAZN
  • 28/09/2025 Domenica 18.00 Lecce-Bologna DAZN/SKY
  • 28/09/2025 Domenica 20.45 Milan-Napoli DAZN
  • 29/09/2025 Lunedì 18.30 Parma-Torino DAZN
  • 29/09/2025 Lunedì 20.45 Genoa-Lazio DAZN/SKY 

Serie A, sesta giornata: anticipi, posticipi, date e orari

  • 03/10/2025 Venerdì 20.45 Verona-Sassuolo DAZN/SKY
  • 04/10/2025 Sabato 15.00 Lazio-Torino DAZN
  • 04/10/2025 Sabato 15.00 Parma-Lecce DAZN
  • 04/10/2025 Sabato 18.00 Inter-Cremonese DAZN 
  • 04/10/2025 Sabato 20.45 Atalanta-Como DAZN/SKY 
  • 05/10/2025 Domenica 12.30 Udinese-Cagliari DAZN 
  • 05/10/2025 Domenica 15.00 Bologna-Pisa DAZN 
  • 05/10/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Roma DAZN 
  • 05/10/2025 Domenica 18.00 Napoli-Genoa DAZN/SKY 
  • 05/10/2025 Domenica 20.45 Juventus-Milan DAZN 

Serie A, settima giornata: anticipi, posticipi, date e orari

  • 18/10/2025 Sabato 15.00 Lecce-Sassuolo DAZN 
  • 18/10/2025 Sabato 15.00 Pisa-Verona DAZN 
  • 18/10/2025 Sabato 18.00 Torino-Napoli DAZN 
  • 18/10/2025 Sabato 20.45 Roma-Inter DAZN/SKY 
  • 19/10/2025 Domenica 12.30 Como-Juventus DAZN 
  • 19/10/2025 Domenica 15.00 Cagliari-Bologna DAZN 
  • 19/10/2025 Domenica 15.00 Genoa-Parma DAZN 
  • 19/10/2025 Domenica 18.00 Atalanta-Lazio DAZN/SKY 
  • 19/10/2025 Domenica 20.45 Milan-Fiorentina DAZN 
  • 20/10/2025 Lunedì 20.45 Cremonese-Udinese DAZN/SKY

Serie A, ottava giornata: anticipi, posticipi, date e orari

  • 24/10/2025 Venerdì 20.45 Milan-Pisa DAZN/SKY 
  • 25/10/2025 Sabato 15.00 Parma-Como DAZN 
  • 25/10/2025 Sabato 15.00 Udinese-Lecce DAZN 
  • 25/10/2025 Sabato 18.00 Napoli-Inter DAZN 
  • 25/10/2025 Sabato 20.45 Cremonese-Atalanta DAZN/SKY 
  • 26/10/2025 Domenica 12.30 Torino-Genoa DAZN 
  • 26/10/2025 Domenica 15.00 Sassuolo-Roma DAZN 
  • 26/10/2025 Domenica 15.00 Verona-Cagliari DAZN 
  • 26/10/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Bologna DAZN/SKY 
  • 26/10/2025 Domenica 20.45 Lazio-Juventus DAZN

Serie A, nona giornata: anticipi, posticipi, date e orari

  • 28/10/2025 Martedì 18.30 Lecce-Napoli DAZN 
  • 28/10/2025 Martedì 20.45 Atalanta-Milan DAZN 
  • 29/10/2025 Mercoledì 18.30 Como-Verona DAZN 
  • 29/10/2025 Mercoledì 18.30 Juventus-Udinese DAZN 
  • 29/10/2025 Mercoledì 18.30 Roma-Parma DAZN/SKY 
  • 29/10/2025 Mercoledì 20.45 Bologna-Torino DAZN 
  • 29/10/2025 Mercoledì 20.45 Genoa-Cremonese DAZN 
  • 29/10/2025 Mercoledì 20.45 Inter-Fiorentina DAZN/SKY 
  • 30/10/2025 Giovedì 18.30 Cagliari-Sassuolo DAZN 
  • 30/10/2025 Giovedì 20.45 Pisa-Lazio DAZN/SKY

(In grassetto i match di cartello della giornata)

Serie A, decima giornata: anticipi, posticipi, date e orari

  • 01/11/2025 Sabato 15.00 Udinese-Atalanta DAZN 
  • 01/11/2025 Sabato 18.00 Napoli-Como DAZN 
  • 01/11/2025 Sabato 20.45 Cremonese-Juventus DAZN/SKY 
  • 02/11/2025 Domenica 12.30 Verona-Inter DAZN 
  • 02/11/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Lecce DAZN 
  • 02/11/2025 Domenica 15.00 Torino-Pisa DAZN 
  • 02/11/2025 Domenica 18.00 Parma-Bologna DAZN/SKY 
  • 02/11/2025 Domenica 20.45 Milan-Roma DAZN 
  • 03/11/2025 Lunedì 18.30 Sassuolo-Genoa DAZN 
  • 03/11/2025 Lunedì 20.45 Lazio-Cagliari DAZN/SKY

Serie A, undicesima giornata: anticipi, posticipi, date e orari

  • 07/11/2025 Venerdì 20.45 Pisa-Cremonese DAZN/SKY 
  • 08/11/2025 Sabato 15.00 Como-Cagliari DAZN 
  • 08/11/2025 Sabato 15.00 Lecce-Verona DAZN 
  • 08/11/2025 Sabato 18.00 Juventus-Torino DAZN 
  • 08/11/2025 Sabato 20.45 Parma-Milan DAZN/SKY 
  • 09/11/2025 Domenica 12.30 Atalanta-Sassuolo DAZN 
  • 09/11/2025 Domenica 15.00 Bologna-Napoli DAZN 
  • 09/11/2025 Domenica 15.00 Genoa-Fiorentina DAZN 
  • 09/11/2025 Domenica 18.00 Roma-Udinese DAZN/SKY 
  • 09/11/2025 Domenica 20.45 Inter-Lazio DAZN

Serie A, dodicesima giornata: anticipi, posticipi, date e orari

  • 22/11/2025 Sabato 15.00 Cagliari-Genoa DAZN 
  • 22/11/2025 Sabato 15.00 Udinese-Bologna DAZN 
  • 22/11/2025 Sabato 18.00 Fiorentina-Juventus DAZN 
  • 22/11/2025 Sabato 20.45 Napoli-Atalanta DAZN/SKY 
  • 23/11/2025 Domenica 12.30 Verona-Parma DAZN 
  • 23/11/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Roma DAZN 
  • 23/11/2025 Domenica 18.00 Lazio-Lecce DAZN/SKY 
  • 23/11/2025 Domenica 20.45 Inter-Milan DAZN 
  • 24/11/2025 Lunedì 18.30 Torino-Como DAZN/SKY 
  • 24/11/2025 Lunedì 20.45 Sassuolo-Pisa DAZN

 

 

 

