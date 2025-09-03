Il derby Lazio-Roma alle 12.30, è ufficiale. Tutti gli anticipi e posticipi di Serie A fino alla 12ª giornata

Lazio-Roma, derby valido per la quarta giornata di Serie A, si giocherà domenica 21 settembre alle 12:30. Inter-Milan è stata calendarizzata per domenica 23 novembre alle 20:45. Napoli-Inter si giocherà sabato 25 ottobre alle 18. Sono stati appena resi noti gli anticipi e i positicipi dalla quarta alla dodicesima giornata di Serie A. Di seguito date, giorno e orari delle partite e dove saranno trasmesse in diretta tv.